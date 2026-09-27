النائب صلاح فوزي: لجان البرلمان تستأنف مناقشة قوانين الأسرة والإدارة المحلية في دور الانعقاد الثاني

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجان النوعية داخل المجلس تستأنف بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها، فور انعقاد الدور العادي للمجلس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن لجنة الشئون الدستورية تستأنف بحث قوانين الأسرة، وتعديلات قانون رقم 7 لسنة 2001، الخاص بلجان فض المنازعات.

وتابع أن لجنة الإدارة المحلية، تستأنف بحث قانون الإدارة المحلية، مضيفًا: «هناك لجان لديها قوانين وفي هذه الحالة تستأنف نظرها دون الحاجة لأي إجراء».

ولفت إلى إمكانية استئناف المجلس مناقشة التقارير الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة خلال دور الانعقاد الأول، أو إعادتها إلى اللجان المختصة مرة أخرى.

ونوه إلى أن رئيس المجلس، يفتتح أولى جلسات دور الانعقاد العادي للمجلس، قائلًا: «بسم الله وبسم الشعب، ثم يتلو الآية الكريمة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية « وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ»»، ومعلقًا: «هذه إجراءات شكلية بالغة الأهمية».

وذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وأشار إلى أن رئيس المجلس والوكيلين يستمرون في مناصبهم طوال الفصل التشريعي، ومدته 5 سنوات، بينما تُجرى انتخابات اللجان النوعية ومكاتبها سنويًا.

وتابع أنه مع بدء دور الانعقاد العادي، يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان وذلك وفق القواعد العامة والاعتبارات الموضوعية للتوزيع.

وأضاف أنه يحق للنائب الاشتراك في لجنتين داخل مجلس النواب، وذلك بموافقة مكتب المجلس، بهدف الاستفادة من خبراته وتخصصه في مجال نشاطها، ودون أن يكون له حق التصويت باللجنة الثانية، مضيفًا: «يتوقع تغيير في هيئات المكاتب، وتشكيل اللجان النوعية».