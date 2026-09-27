 الأوقاف: افتتاح دورتي الحاسب الآلي 239 و240 لتأهيل الأئمة والإداريين والواعظات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف: افتتاح دورتي الحاسب الآلي 239 و240 لتأهيل الأئمة والإداريين والواعظات

فهد أبو الفضل
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 2:00 ص | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 2:00 ص

   افتتحت أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، فعاليات دورتي الحاسب الآلي رقمي (239) و(240)، لتأهيل الأئمة والإداريين والواعظات، وتستمر فعالياتهما حتى يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتنمية مهارات منسوبيها ومواكبة متطلبات التحول الرقمي.

وتتضمن الدورتان تدريب المشاركين على عدد من مهارات الحاسب الآلي والتطبيقات الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءتهم الرقمية، وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع التقنيات الحديثة، وتوظيفها في مجالات العمل الدعوي والإداري.

وتأتي الدورتان ضمن جهود وزارة الأوقاف لتطوير القدرات البشرية، والارتقاء بمستوى الأداء، ودعم مسارات التحول الرقمي، وتحديث منظومة العمل بمختلف قطاعات الوزارة.


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