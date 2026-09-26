يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأحد حارا رطبا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، وأن يكون الطقس معتدلا رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتشكل شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من وسط سيناء، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية، كما قد تكون غزيزة أحيانا على مناطق من (السلوم – مطروح ) على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون جالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الجديدة 35 21

6 اكتوبر 35 22

بنهــــا 34 22

دمنهور 32 22

وادى النطرون 34 21

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 32 22

المنصورة 33 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 33 22

طنطا 32 22

دمياط 31 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 22

العريش 32 22

رفح 31 21

رأس سدر 33 25

نخل 31 19

كاترين 29 16

الطور 33 27

طابا 32 23

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 36 27

الاسكندرية 34 23

العلمين الجديدة 32 22

مطروح 28 21

السلوم 26 20

سيوة 32 20

رأس غارب 35 26

سفاجا 35 27

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 26

مرسى حميرة 35 26

أبرق 36 25

جبل علبة 36 25

رأس حدربة 34 27

الفيوم 35 21

بني سويف 35 21

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 39 23

قنا 40 25

الأقصر 40 25

أسوان 41 27

الوادى الجديد 40 26

أبوسمبل 41 27