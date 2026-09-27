كشف محمد الدماطي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن مبررات ارتفاع أسعار الأجبان في الأسواق.

وقال خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" إن "هناك حالة من ارتفاعات الأسعار في الصناعات الغذائية بشكل عام"، مشيرا إلى أن الارتفاعات لا تقتصر على الأجبان وحدها.

وأضاف أن العالم يعيش "وضعا صعبا جدًا" جراء الارتفاع العالمي لأسعار الغذاء، لافتا إلى أن سلاسل الإمداد والشحن وتوافر السلع تأثرت باندلاع حربين عالميتين، الأولى النزاع الأمريكي الإيراني وتداعياته في مضيق هرمز وباب المندب التي فاقمت أسعار الخامات، والثانية الحرب الروسية - الأوكرانية التي انعكست على محاصيل أساسية مثل القمح الذي ارتفع بنسبة 30% في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأكد عدم إمكانية إلقاء المسئولية على أي طرف اليوم، متابعا: "إحنا كلنا في مركب واحدة.. ولسنا سعداء بما يحدث والزيادات خارج أيدينا ومفيش حاجة نقدر نعملها".

ولفت إلى أن الزيادات العالمية طالت اللبن البودرة، والزيوت، والقمح، ومركزات العصائر، والسكر، مضيفا: "أسباب عالمية، لا القطاع الخاص أخطأ وتوجد مبالغة في الأسعار، ولا الحكومة غلطانة أو مقصرة في شيء".

وأشار إلى أن أسعار الأجبان ارتفعت حوالي 20% خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية، موضحا أن ذلك نتج عن ارتفاع أسعار اللبن البودرة، وزيادة أسعار البروتين عالميا بشكل كبير للغاية نتيجة ظهور اتجاهات استهلاكية جديدة تسببت في زيادة الطلب على البروتين، وكذلك زيادة أسعار الألبان الطبيعية.

ونوه أن التكاليف تأثرت كذلك بارتفاع سعر صرف الدولار بحوالي 10% منذ مطلع العام من مستويات 46 أو 47 جنيهًا وصولا إلى 52 جنيها، إلى جانب غلاء مواد التعبئة والتغليف المرتبطة بأسعار النفط التي تكسر حاجز 100 دولار للبرميل في فترات متكررة.

وأعرب عن تفهمه لشعور المواطنين أمام هذه الزيادات، قائلا: "عندها حق الناس تزعل والله مفيش كلام.. محدش يختلف أن ده كتير على المستهلك، أو إن إحنا خايفين على القوة الشرائية، وعايزين الناس تبقى معاها قوة شرائية أحسن، والسوق يكبر، كل ده إحنا شايفينه ونلمسه، لكن متقدرش تستمر بنفس أسعارك لأن الفجوة كبيرة".

واستشهد بارتفاع طن اللبن البودرة من 2400 إلى 2600 دولار في بداية العام ليتجاوز 3600 دولار، مؤكدا صعوبة امتصاص هذه الزيادات داخل التكلفة.