روما يحرم ديبالا من حضور وداع ميسي مع الأرجنتين

رفض الجهاز الفني لفريق روما السماح للثنائي باولو ديبالا وناويل مولينا بالسفر إلى الأرجنتين، لحضور المباراة الأخيرة في المسيرة الدولية لليونيل ميسي، والمقرر إقامتها يوم 6 أكتوبر المقبل أمام بنين في العاصمة بوينس آيرس.

وذكرت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا» أن ديبالا، صانع ألعاب روما، وزميله المدافع مولينا تقدما بطلب إلى النادي للسفر وحضور المباراة، إلا أن الجهاز الفني فضل استمرارهما في التدريبات، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري، وتجنب إرهاق السفر.

وتستعد الأرجنتين لتنظيم احتفال كبير في ملعب مونومنتال التابع لنادي ريفر بليت، احتفالًا بالظهور الأخير لميسي بقميص منتخب بلاده، بعد قراره اعتزال اللعب دوليًا.

وكان ديبالا ومولينا يرغبان في حضور المباراة من المدرجات، رغم استبعادهما من قائمة المدرب ليونيل سكالوني، من أجل توديع زميلهما وقائد المنتخب الأرجنتيني.

ويستعد روما، بقيادة المدرب جيان بييرو جاسبريني، لمواجهة كومو يوم 11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب بفارق الأهداف عن إنتر ميلان ولاتسيو، برصيد 13 نقطة من 5 مباريات.

ولم ينضم ديبالا إلى قائمة منتخب الأرجنتين خلال فترة التوقف الحالية، بينما يغيب مولينا بسبب إيقافه لمدة 7 مباريات، على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

ويسدل ميسي الستار على مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين، بعدما حقق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022، إلى جانب الفوز بلقبين في كوبا أمريكا، فضلًا عن وصوله إلى نهائي كأس العالم عامي 2014 و2026.