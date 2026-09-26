خطف منتخب العراق انتصارًا دراميًا من نظيره الكويتي، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وفرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول، قبل أن تتبدل ملامح المباراة تمامًا بعد الاستراحة، حيث دخل المنتخبان في سباق مفتوح نحو حصد النقاط الثلاث.

وجاءت أولى لحظات الإثارة في الدقيقة 52، عندما تمكن زيدان إقبال من منح العراق الأفضلية، مستغلًا تمريرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة قوية هزت شباك الكويت.

ورد «الأزرق» الكويتي سريعًا، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه، قبل أن يتولى يوسف ناصر تنفيذها بنجاح في الدقيقة 75، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

ولم ينتظر العراق كثيرًا لاستعادة تقدمه، حيث أحرز سيف رشيد الهدف الثاني في الدقيقة 83، بعدما وضع الكرة بلمسة رائعة من كعب القدم، ليمنح منتخب بلاده أفضلية جديدة.

وفي الوقت الذي بدا فيه العراق قريبًا من حسم المباراة، عاد يوسف ناصر ليظهر مجددًا، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90، بعدما أكدت تقنية الفيديو صحة الهدف، لتصبح النتيجة 2-2.

وتواصلت الإثارة في الدقائق الأخيرة، بعدما تعرض عبد الوهاب العوضي، مدافع الكويت، للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 98.

وبعدها مباشرة، استغل المنتخب العراقي الركلة الحرة الناتجة عن المخالفة، لتصل الكرة إلى كرار نبيل، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، سكنت الشباك معلنة عن هدف الانتصار القاتل للعراق.

وبهذا الفوز، رفع منتخب العراق رصيده إلى 4 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى مؤقتًا، بينما بقي منتخب الكويت دون نقاط بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي، ليودع منافسات «خليجي 27» من دور المجموعات.