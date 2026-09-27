رد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالقاهرة، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي، من أن "الشارع لا يشعر بأن مجلس النواب يتحدث نيابة عنه.. وأن الكثير من الناس عندما تسألهم يقولون: نحن لا نرى نواب المجلس إلا في وقت الانتخابات.. ويشعر الناس أو بعضهم أن المجلس لا يعبر عنهم؟".

وقال خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع عبر فضائية "النهار" : "أعتقد أن هذا رأيك الشخصي ليس رأي الناس"، متابعا: "أنا شخصيا أرى أن رأي الشارع مختلف، وأرى أن رأي الشارع متفق تماما مع هدف مجلس النواب".

وشدد أن "مجلس النواب يعبر عن الشارع تماما، وأن أصل وجود المجالس النيابية هو التعبير عن الناس واحتياجاتهم وهمومهم ومشكلاتهم، هذا هو الأصل في المجالس النيابية، وبالتالي أنا لا أشعر بهذا، ولم أسمع بهذا".

وأوضح أن طلبات الإحاطة التي يقدمها النواب، تعد "تعبيرا عن مطالب الناس"، متابعا: "حينما تكون هناك طلبات إحاطة، ويكون الدور الرقابي قويا من أعضاء مجلس النواب، فهذا في حد ذاته تعبير عن الشارع المصري؛ لأن كل طلبات الإحاطة لها علاقة بهموم الناس".

وأضاف: "في كثير من الأحيان، حينما تُقدم طلبات إحاطة ويجري مناقشتها في اللجان وتصدر عنها توصيات ملزمة للحكومة، تستجيب الحكومة"، مشيرا إلى أن "هناك بعض الأمور التي تتطلب تعديلات في بعض التشريعات، وهناك بعض الأمور التي تتطلب إجراءات في توقيتات معينة قد يكون التوقيت فيها غير مناسب".

واختتم مشددا: "قولا واحدا: مجلس النواب يعبر عن الشارع، وليس لديه أي اهتمامات غير اهتمامات المواطن".