قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن انخفاض الأسعار يعود إلى كونه زراعة مصرية خالصة لا تتأثر بالأسعار أو المشكلات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى وجود فائض مستمر في الإنتاج يكفي 3 أشهر إضافية بحجم يناهز مليون طن زيادة.

وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" أن موسم الحصاد في الفترة الحالية أتاح "وفرة كبيرة" في الأسواق، لافتا إلى أن الأسعار انخفضت بنسبة تتراوح بين 18% إلى 20%.

وأكد أن الأرز متوفر ومتاح دون وجود أي مشكلات متوقعة على مدار العام، لافتا إلى عدم وجود أي أسباب لرفع الأسعار إلا في حال حدوث قفزات في سلع أخرى تدفع المستهلكين للبحث عن الأرز كبديل في ظل تخلي المواطن عن السلع المرتفعة لصالح بدائلها.

وأوضح أن القمح يمثل بديل للأرز، لافتا إلى أن وزارة التموين توفر الخبز المدعم على البطاقات التموينية بفارق سعري كبير مقارنة بالخبز السياحي.

ولفت إلى أن الصوامع التابعة للتموين تحتفظ باحتياطي استراتيجي من القمح يكفي لفترات تتراوح بين 8 إلى 12 شهرًا، منوها أن مصر تنتج سنويا ما بين 6.5 إلى 7 ملايين طن من أرز الشعير، تدر ما بين 4.250 إلى 4.5 ملايين طن من الأرز الأبيض.

ونه إلى أن الاستهلاك المحلي يستوعب 3.6 ملايين طن، موضحا أن الفائض في الإنتاج قدره 900 ألف طن يغطي 3 أشهر كاملة زيادة عن العام.

وأكد أن الاستهلاك الحالي في السوق ما زال يعتمد على مخزون الأرز القديم للعام الماضي باستثناء بعض المضارب، مشيرا إلى أن الإنتاج يظهر في النصف الثاني من شهر أغسطس ولا يزال استهلاك المحصول القديم حتى الآن مع بدايات شهر أكتوبر.