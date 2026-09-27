نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية: استمرار الحرب وغلاء الخامات يفرض زيادات جديدة بالأسعار

كشف محمد الدماطي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن توقعاته بشأن مستقبل أسعار السلع الغذائية، في ظل ارتفاعات الأسعار التي تشهدها الفترة الأخيرة.

وقال خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" إن استمرار الحرب والأزمة وارتفاع الخامات سيفرض زيادات جديدة، متابعا: "بالتأكيد، لو استمرت الحرب والأزمة متفاقمة، واستمرت أسعار الخامات في الارتفاع، الشركات لا تستطيع العمل بخسارة، وإلا سيتآكل رأس المال خلال شهور قليلة".

وأشار إلى أن "الذين يفهمون طبيعة عمل شركات الأغذية، يدركون أن شركات الأغذية تبيع كميات كبيرة لكن هامش ربحها النهائي ليس مرتفعا، وهذه شركات مدرجة في البورصة وليست سرًا".

ولفت إلى إجراء إعادة تقييم للأسعار خلال الـ 15 يومًا المقبلة، معربا عن أمله في هدوء حدة الحرب وحدوث انفراجة في الأسواق.

وشدد أن التقلبات في الأسعار عالميا "فوق ما يتخيله العقل" فضلا عن غياب الرؤية، مشيرا إلى تذبذب خام النفط بين 107 دولارات وهبوطه إلى 90 دولارًا، لافتا إلى أن تقلبات تصريحات دونالد ترامب تنعكس فورًا بصعود البورصات يوما وتراجعها في اليوم التالي.

وأشار إلى أن هناك حالة من الاضطراب غير مسبوقة، مؤكدا أن الحرب التي كان يُتوقع لها الاستمرار لأسبوعين أو ثلاثة امتدت لشهرها السادس أو السابع.

وأوضح أن مصر تتأثر كجزء من هذا الظرف العالمي، قائلا: "لا نستطيع إلقاء اللوم على أحد، فنحن جزء من ظرف عالمي، وأوروبا اليوم تصرخ من أسعار البنزين".