نفى المخرج تامر جلال الشرقاوي، ادعاءات الفنان عمرو عبد العزيز، بشان تأجير مسرح «الفن» لمدة يوم أو يومين، قائلًا: «هذا الكلام مناف تمامًا للحقيقة ومش مضبوط، مفيش حاجة اسمها المسرح بيتأجر ليوم أو يومين».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء السبت، إن الواقعة التي يُشير إليها الفنان، حدثت منذ نحو عام ونصف، حين قدّمت فرقة للهواة عرضًا على خشبة المسرح، ظهرت فيه البلوجر أم جاسر لمدة 10 دقائق، وذلك دون إبلاغ مسئولي المسرح.

وأضاف أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تواصل معه في أعقاب هذه الواقعة، وصدر قانون يمنع مشاركة البلوجرز في الأعمال الفنية دون تصريح من النقابة.

واستعرض بعض شروط تقديم العروض على خشبة مسرح «الفن»، مشيرًا إلى العرض يخضع لمشاهدة فنية، ويجب أن يتجاوز تقييمه 70 أو 80% من القيمة الفنية للموافقة على عرضه، وذلك بتقييم لجنة بعضويته وصحفي، وأحد مسئولي إدارات المسرح.

واستنكر تصريحات الفنان عمرو عبد العزيز بأن «مهزلة تحدث على مسرح الفن الذي كان مملوكًا للمخرج جلال الشرقاوي»، متسائلًا: «أين هذه المهزلة؟».



وسبق أن انتقد الفنان عمرو عبد العزيز، عبر حسابه على «فيسبوك»، ما وصفه بتقديم عروض مسرحية لا تتناسب مع القيمة الفنية والتاريخية لمسرح الفن، الذي ارتبط باسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي واحتضن أعمالًا وفنانين بارزين في تاريخ المسرح المصري.

واعترض على تأجير المسرح لتقديم عروض وصفها بأنها لا تمت للفن بصلة، ومن بينها عروض يقدمها أشخاص باعتبارهم أشباهًا لفنانين ومطربين معروفين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اعتراضه لا يشمل المواهب الجديدة، إذا كانت تمتلك الموهبة والقدرة على التمثيل، ومطالبًا بوقف ما اعتبره إساءة إلى المسرح.