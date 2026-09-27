الفنان عمرو عبد العزيز بعد انتقاده تأجير مسرح الفن لأشباه الممثلين: التمثيل ليس مهنة من لا مهنة له

قال الفنان عمرو عبدالعزيز، إنه لا يُعارض مبدأ تأجير مسرح «الفن»، وذلك تعليقًا على منشوره الذي انتقد فيه تأجيره لشخصيات تُقدّم أنفسها باعتبارها شبيه لعدد من الفنانين.

وتساءل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء السبت: «هل يعقل إن مسرح بقيمة مسرح الفن، يقف عليه أصل شبيه العندليب، وشبيه محمود المليجي، أم جاسر، وأم سجدة، مع كامل احترامي للناس دي تعمل فيديوهاتها بره».

وأكد حق الملاك في تأجير المسرح، باعتبارها تجارة، قائلًا: «أنا مش ضد إيجار المسرح لفرق الهواة والمحترمين اللي يطلق عليهم ممثلين موهوبين».

وجدد انتقاده لإتاحة تأجير المسرح لمدة يوم واحد لأي أحد بقيمة 6 أو 7 آلاف جنيه حسب تقديره، ما يُتيح تقديم أعمال «مهزلة ولا علاقة لها بالمسرح»، مستشهدًا بعروض سبق تقديمها وانتشرت لها مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن «التمثيل ليس مهنة من لا مهنة له».

واسترجع ذكريات حضوره لمسرحيات على خشبة مسرح الفن، والتي قدّمها عدد من كبار الفنانين، ومنهم الفنانة الراحلة سهير البابلي، والفنان أحمد بدير، والفنان عادل إمام، وغيرهم، معلقًا: «مش أنا اللي هتكلم على تاريخ مسرح الفن».