قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاع المرصود في أسعار الدواجن وبيض المائدة طبيعي ويأتي في إطار تصحيح الأوضاع.

ولفت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إلى الخسائر الفادحة التي تعرض لها المنتجون على مدار ثمانية أشهر، مشيرًا إلى ارتباط هذه السلعة بآليات العرض والطلب.

وأوضح أن تكلفة الإنتاج تحدد وفقًا للمدخلات، ومنها سعر صرف الدولار، في ظل استيراد نحو مليون طن شهريًا من الذرة الصفراء والصويا، مضيفًا أن القطاع لا يواجه مشكلة مع استقرار سعر الصرف، وأن التحدي مرتبط بتدني الأسعار في الأسواق المحلية.

وأضاف أن تكلفة كيلوجرام من الدواجن على المنتج تتراوح بين 68 و70 جنيهًا، بينما كانت تصل إلى المزارع بما يتراوح بين 55 و60 جنيهًا خلال الأشهر الـ8 الماضية.

ونوّه إلى عزوف بعض المنتجين عن الإنتاج خلال الفترة الماضية، ما أدى لسحب فائض الإنتاج، متسائلًا: «المنتج المصري مواطن عنده التزامات فأنا أشجعه ولا أخليه يطلع بره المنظومة؟».

وأكمل: «إحنا كدا معندناش فائض إحنا عندنا اكتفاء ذاتي فأدى إلى ارتفاع الأسعار للمعدل الطبيعي بتاعها يعني مفيش حد عامل مغالاة على المواطن المصري».

وذكر أن السعر العادل لكيلو الدواجن 75 جنيها من المزرعة، على أن يصل إلى المستهلك بحد أقصى 85 جنيها، مؤكدًا: «هذا سعر عادل جدًا ولا يوجد من يُغالي».

وفي سياق آخر، تحدث السيد، التصحيح الذي يشهده سعر بيض المائدة، وارتباطه بزيادة الطلب بالتزامن مع الدراسة.

ونوه إلى أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض سابقًا تراوحت بين 95 جنيها و 100 جنيه، حين كانت تُباع في الأسواق بنحو 60 جنيهًا، مشيرًا إلى عودتها لمعدل طبيعي، لتسجل 95 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى المستهلك النهائي بحد أقصى 140 جنيهًا.