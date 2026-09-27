إيران تحذر السفن من استخدام مسارات غير قانونية في مضيق هرمز

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حذرت السلطة التي أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز السفن من العواقب إذا استخدمت "مسارات غير قانونية" في المنطقة.

وقالت هيئة مضيق الخليج في وقت مبكر من اليوم الأحد على منصة إكس: "إن هذا يحمل مخاطر خسائر مالية وفي الأرواح للسفينة والمالك والربان والطاقَم، ويقيد بشكل خطير عبورها المستقبلي في مضيق هرمز".

وقالت السلطة إنه يجب على ملاك السفن ممارسة العناية الواجبة لمنع مثل هذه الانتهاكات. وإذا خرق المستأجرون القواعد، فقد تواجه جميع السفن التابعة للشركات المعنية قيودا في المستقبل.

وتبذل منذ فترة جهود لإعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز، الذي يظل مغلقا بشكل فعلي.

وقدمت طهران خطة في الآونة الأخيرة أطلق عليها "خطة الأيام السبعة" إلى الولايات المتحدة عبر قطر، وفقا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وبموجب المقترح، سيتعين على واشنطن تلبية شروط معينة قبل إعادة فتح المضيق. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المطالب تضمنت رفع الحصار البحري الأمريكي.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني، حيث صرح للصحفيين في البيت الأبيض بأن العرض غير مقبول.

وقبل الحرب ضد إيران التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير ، كانت الملاحة عبر المضيق تمر دون انقطاع بشكل كبير.

وكان نحو خمس الطلب العالمي على النفط يمر عبر مضيق هرمز، الذي يعد أيضا طريقا حيويا للغاز الطبيعي المسال والأسمدة.

ومنذ بدء الحرب، أدت التهديدات والهجمات الإيرانية إلى إيقاف الملاحة عبر المضيق بشكل شبه كامل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية بشكل حاد.