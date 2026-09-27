مقتل 4 أشخاص جراء تحطم مروحية بالقرب من مدينة مونتريال الكندية

تحطمت مروحية يوم السبت جنوب شرق مدينة مونتريال الكندية، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها، وفقا لما أفادت به الشرطة.

وقالت أودري-آن بيلودو، المتحدثة باسم شرطة مقاطعة كيبيك، إن المروحية واجهت صعوبات بحسب التقارير قبل أن تتحطم في حوالي الساعة 2:30 ظهرا (1830 بتوقيت جرينتش) في بلدية سانت-بريجيد-ديبيرفيل، التي تبعد حوالي 50 كيلومترا جنوب شرق مونتريال.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق خلال ساعة من تحطم الطائرة، غير أنه تم إعلان وفاة الركاب الأربعة في مكان الحادث، بحسب بيلودو.

ولم تحدد شرطة المقاطعة بعد هوية الضحايا أو سبب التحطم.

وقالت المتحدثة إن المروحية تبدو وكأنها طائرة خاصة.

وأرسل مجلس سلامة النقل الكندي محققين إلى موقع التحطم.