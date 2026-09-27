إندونيسيا تحث المجتمع الدولي على دعم القانون الدولي بشأن فلسطين

سلط وزير خارجية إندونيسيا سوجيونو، الضوء على القضية الفلسطينية بوصفها الاختبار الأكثر وضوحا للمجتمع الدولي لدعم القانون الدولي وسط انتهاكات مستمرة بدون اتخاذ إجراء ملموس لوقفها.

وفي البيان الوطني لإندونيسيا، الذي ألقاه سوجيونو أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس السبت بالتوقيت المحلي، قال إن المؤسسات الدولية تكون لديها نفس قوة المبادئ فقط إذا رغب العالم في الدفاع عن القانون الدولي ودعمه، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف، طبقا لتصريحاته التي تم نشرها اليوم الأحد "هنا تبقى فلسطين واحدة من أوضح الاختبارات لتلك المبادئ واختبارا لضمائرنا".

وتابع أن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي في قطاع غزة والضفة الغربية تظهر عدم معرفة العالم بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

وأضاف سوجيونو أن كفاح إندونيسيا من أجل الاستقلال لا يزال يلهم تضامنها مع الشعب الفلسطيني.