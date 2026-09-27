مصرع وإصابة 27 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديش الهندية

أعلن مسئولون في الهند، اليوم الأحد، مصرع عشرة أشخاص وإصابة 17 آخرين؛ بسبب هطول أمطار غزيرة في ولاية "أوتار براديش" الواقعة شمالي البلاد.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن الولاية تعرضت لمعدلات قياسية من الأمطار بلغت 19 ضعف المعدل الطبيعي على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن تضرر المحاصيل الزراعية و117 منزلا جراء الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح العنيفة، مشيرة إلى أن 63 منطقة بالولاية شهدت كميات من الأمطار فوق المستويات المعتادة، وواجهت بعض المناطق خطورة متوسطة بوقوع فيضانات.

من جهتها، أوضحت الشرطة الهندية، أن الضحايا سقطوا إثر وقوع حوادث منفصلة متعلقة بهطول أمطار غزيرة، والرياح العنيفة من بينها انهيار الجدران الطينية لعدد من المنازل واقتلاع الأشجار.