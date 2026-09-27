أسدل مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، الستار مساء أمس السبت على فعاليات دورته الـ16، والتي تحمل اسم الفنان محمد سعد، والتي أقيمت فعالياتها خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، والدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان.

وأقيم حفل الختام على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، بحضور عدد كبير من الفنانين وضيوف المهرجان، في مقدمتهم الدكتور أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح، والدكتور محمود عيسى السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الغفير.

وأعلن الفنان إبراهيم الفرن، غياب الفنان محمد سعد عن حفل الختام بسبب حالة وفاة في العائلة.

وقدم حفل الختام الفنان أحمد سعيد والفنانة مي ربيع، وشارك في حفل الافتتاح عدد كبير من المسرحيين ومحبي الفن من جماهير الإسكندرية.

وبدأ الحفل بفقرة فنية وتلا ذلك الكلمات الافتتاحية لمسؤولي المهرجان، ثم تكريم الجهات الداعمة للمهرجان.

وأكد الدكتور أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح، في كلمته، أن هذا المهرجان له مكانة كبيرة لديه شخصيًا، لأنه كان من المشاركين في دوراته الأولى حينما كان يُسمى "مسرح بلا إنتاج"، حتى أصبح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.

وأشار إلى أن هذا المهرجان له طبيعة خاصة وعزيز على قلوب كل المسرحيين، لأنه مهرجان خالص للمسرح، لا توجد فيه مصالح ولا أي شيء آخر.

وقال إن الإسكندرية وشعب الإسكندرية يستحقان كل الخير وكل الفن، لأننا أمام مدينة فنانة وشعب فنان، إن لم يكن فنانًا بالإنتاج فهو فنان بالتذوق.

واختتم كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة من جميع الدول العربية والغربية.

فيما قال الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، إنه اكتشف أن السنوات الـ16 مرت سريعًا، مؤكدًا أن الأوقات السعيدة دائمًا ما تمر سريعًا.

وأشار الفرن، إلى الدور الذي لعبه الشباب والشابات المتطوعون في تنظيم المهرجان، لافتًا إلى أن المهرجان أتاح لهم فرصة التعرف على شباب من مختلف أنحاء العالم.

ووجه رئيس المهرجان الشكر إلى الدكتور أشرف زكي والفنان هشام عطوة، تقديرًا لدعمهما للمهرجان، مؤكدًا أن دعمهما كان استثنائيًا وأسهم في استمرار المهرجان، كما وجه الشكر إلى قطاع العلاقات الخارجية، والبيت الفني للمسرح، ممثلًا في الأستاذ إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان تامر كرم؛ تقديرًا لوقوفهما إلى جانب المهرجان ودعمهما له على المستوى الإنساني.

وأكد الفنان أحمد سمير مدير المهرجان، أن هذه الدورة تركت أثرًا لا يزول، مشيرًا إلى أن مسارح المهرجان تحولت إلى ملتقى حي جمع المشاركين والجمهور.

وأوضح أن المسرح كان ولا يزال عرضًا أبديًا رافق البشرية منذ بدايتها الأولى، وأضاف سمير أن المسرح في عصرنا الحالي يظل ملاذًا آمنًا نهرب إليه، موضحًا أن قدرته على التأثير في مشاعر الجمهور لا تزال حاضرة، وأنه استطاع أن يجعلنا نبكي بكل صدق.

وبين أنه مهما بلغت التكنولوجيا ووسائل المحاكاة الرقمية، يظل المسرح هو الأساس، وهو الفن القادر على جمع الناس في مكان واحد.

وأشار الفنان تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان، إلى أن الدورة الـ16 من المهرجان أقيمت تحت رعاية وزارة الثقافة والعديد من المؤسسات والهيئات الداعمة الرسمية والمجتمعية.

وتفتح الإسكندرية أبوابها هذا العام لتستقبل مبدعين من مختلف أنحاء العالم، حاملين أعمالًا مسرحية تحمل روح أوطانهم وثراء ثقافاتهم، لتلتقي كلها على خشبات مسارح المدينة، حيث يلتقي البحر بالفن، وحيث الإبداع ينسج حوارات عابرة للحدود.

وأسفرت قرارات لجنة تحكيم مسابقة "المونو دراما" عن النتائج التالية:

* أولًا: شهادات التميز

في الإخراج: ذهبت إلى جورج إبراهيم عن عرضه "ماجدة والمائدة" (فلسطين).

في الإضاءة: نالها الفنان بيجاد حسن عن عرضه "إنني أب مثالي" (مصر).

* ثانيًا: جوائز المهرجان الرسمية

أفضل ديكور فاز بها كميل العلي عن عرض "صدى الحرباء" (السعودية).

أفضل إضاءة حصدها أحمد العلي عن عرض "صدى الحرباء" (السعودية).

أفضل ملابس نالها صهيب عصام عن عرض "إنني أب مثالي" (مصر).

أفضل موسيقى توج بها يوسف بوحجاجة عن عرض "حياة" (تونس).

أفضل مكياج ذهبت إلى ولاء نعمان عن عرض "الوصول" (مصر).

أفضل دراما حركية فازت بها هند نعمان عن عرض "الوصول" (مصر).

أفضل نص مسرحي حصد الجائزة سامي الجمعان عن عرض "حياة" (تونس).

أفضل ممثلة توجت بها نادرة التومي (تونس).

أفضل ممثل فاز بها كميل العلي عن عرض "صدى الحرباء" (السعودية).

جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت لصالح عرض "إنني أب مثالي" (مصر).

أفضل مخرج حصدها كميل العلي عن عرض "صدى الحرباء" (السعودية).

أفضل عرض متكامل توج بالمركز الأول وجائزة أفضل عرض "صدى الحرباء" (السعودية).

* فيما جاءت نتائج مسابقة العروض الطويلة كالتالي:

* أولًا.. توصيات لجنة التحكيم لمهرجان مسرحي

أصدرت لجنة التحكيم توصياتها الختامية بشأن فعاليات المهرجان، حيث أوصت لجنة التحكيم الفنانين بالاهتمام بجودة الصوت ومصادره بهدف الوصول لأفضل تقنية ممكنة.

كما أوصت لجنة التحكيم إدارة المهرجان بتقسيم جائزة النص المسرحي بين التأليف والإعداد، حيث لاحظت اللجنة أن معظم العروض مقدمة عن نصوص مسرحية معروفة، إضافة إلى الاهتمام بزيادة الفعاليات التي تتيح فرصة أكبر لتبادل الخبرات بين الفرق المتنافسة.

وأعلنت اللجنة عن أسماء الحاصلين على "شهادات التميز في العناصر المسرحية" وهم كالتالي:

إسلام عبد الشفيع - عن عرض منظمة آل يونيسكو (مصر).

جودي محمد - عن عرض الاوفريندا (مصر).

أمين أوراغي - عن عرض - واحد من الجمهور (الجزائر).

محمد السعدني - عن عرض سابع سما (مصر).

مارينا مجدي (السينوغرافيا) - عن عرض الاوفريندا (مصر).

* وجاءت الجوائز كالتالي:

أفضل ديكور فاز بها محمد عشوائي عن عرض "منظمة آل يونسكو" (مصر).

أفضل إضاءة فاز بها أحمد طارق عن عرض "تصبحي على خير يا ماما" (مصر).

أفضل ملابس فاز بها محمد شاكر عن عرض "سابع سما" (مصر).

أفضل موسيقى فاز بها "التلي" عن عرض "سلطنة عمان" (سلطنة عمان).

أفضل مكياج فاز بها محمد شاكر عن عرض "سابع سما" (مصر).

أفضل دراما حركية فازت بها راحيل عماد عن عرض "سابع سما" (مصر).

أفضل نص مسرحي فاز بها دراماتورجيا/ نور إسماعيل عن عرض "تصبحي على خير يا ماما" (مصر).

أفضل ممثلة دور ثان فازت بها دعاء الزيدي عن عرض "تصبحي على خير يا ماما" (مصر).

أفضل ممثل دور ثان فاز بها محمد الحضري عن عرض "سابع سما" (مصر).

أفضل ممثلة دور أول فازت بها علياء الحقباني عن عرض "تصبحي على خير يا ماما" (مصر).

أفضل ممثل دور أول فاز بها سعيد سلمان عن عرض "منظمة آل يونسكو" (مصر).

ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى عرض "منظمة آل يونسكو" (مصر).

جائزة أفضل حلول خلاقة فاز بها "عرض التلي" سلطنة عمان.

أفضل عرض مركز ثان فاز به عرض "سابع سما" (مصر).

أفضل مخرج فاز به نور إسماعيل عن عرض "تصبحي على خير يا ماما" (مصر).

أفضل عرض مركز أول فاز به عرض "تصبحي على خير يا ماما" (مصر).