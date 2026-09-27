تنتشر لوحة على منصة إكس لكلب سوف تُباع بملايين الدولارات، بعد إعلان دار كريستيز في لندن أنها سوف تطرح لوحة نادرة للفنان البريطاني ديفيد هوكني، تُصوّر كلبه المحبوب المُسمى ستانلي، في مزاد عام.

سوف يُقام المزاد خلال أسبوع فريز للفنون، هو فترة سنوية في لندن تتحول خلالها المدينة إلى مركز رئيسي للفن المعاصر، ومن المتوقع أن يتراوح سعر اللوحة، التي أنجزها هوكني عام 1995، بين 1.5 و2.5 مليون جنيه إسترليني أي ما يوازي مليون إلى 3 ملايين دولار، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

تحمل اللوحة عنوان Dog Painting 17، وتُظهر الكلب ستانلي، من فصيلة الداشهند، مستلقيًا في هدوء فوق وسادة. وتكتسب أهمية خاصة لكونها، وفق دار كريستيز، أول لوحة من سلسلة هوكني الشهيرة التي تتناول كلبيه وتُعرض في مزاد علني لأول مرة.

كان ستانلي وبودجي، الكلب الآخر لهوكني، حاضرين بقوة في حياة الفنان اليومية، وتحولا خلال تسعينيات القرن الماضي إلى موضوع رئيسي في أعماله. وقد رسم هوكني أكثر من 40 عملًا يصورهما خلال عامي 1994 و1995، في سلسلة أصبحت من أكثر مجموعاته حميمية وشهرة.



وجاءت هذه الأعمال في فترة شخصية صعبة بالنسبة إلى الفنان، الذي كان قد فقد عددًا من أصدقائه بسبب مرض الإيدز، إلى جانب وفاة صديقه المقرب هنري غيلدزاهلر بسرطان البنكرياس. وفي مواجهة تلك الخسارات، وجد هوكني في رسم كلبيه مصدرًا للراحة والبهجة، متجهًا إلى موضوع بسيط وحميم بعيدًا عن ثقل الأحداث المحيطة به.

وتكشف اللوحة عن أسلوب هوكني المميز في التعامل مع الضوء واللون والحركة، فستانلي يبدو غارقًا في النوم، بينما تمنح ضربات الفرشاة السريعة والانسيابية المشهد إحساسًا بالعفوية والدفء. وحتى التفاصيل الصغيرة، مثل وضعية الأذن، تضفي على الحيوان حضورًا يكاد يجعله يبدو حيًا أمام المشاهد.



ويرى خبراء كريستيز أن قيمة العمل لا تكمن في موضوعه فحسب، بل في علاقته الوثيقة بحياة هوكني الشخصية وبمرحلة مهمة من مسيرته الفنية. فمن خلال تصوير كلبه في لحظات السكون والراحة، نجح الفنان في تحويل مشهد منزلي عادي إلى دراسة بصرية في الألفة والمودة.

ويُعتقد أن عددًا محدودًا من لوحات سلسلة الكلاب لا يزال ضمن مجموعات خاصة، فيما توجد أعمال أخرى من السلسلة في مؤسسة ديفيد هوكني، ما يزيد من ندرة اللوحة المعروضة للبيع ويرفع من سعرها.

ومن المقرر أن تُعرض اللوحة أمام الجمهور في مقر كريستيز بلندن ابتداءً من 8 أكتوبر، على أن تُطرح في المزاد في 14 أكتوبر 2026، بالتزامن مع فعاليات أسبوع فريز للفنون في العاصمة البريطانية.