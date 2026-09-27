إحالة مطرب المهرجانات مجدي شطة لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة الآيس

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قررت نيابة شرق القاهرة إحالة مطرب المهرجانات مجدي شطة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة مخدر الآيس.

كانت جهات التحقيق بالقاهرة، قررت إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة، بكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامه بحيازة مخدر الآيس بقصد التعاطي في منطقة المرج.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة بحوزته كمية من المخدرات بدائرة منطقة المرج.

وبتفتيش مطرب المهرجانات مجدي شطة، عثر بحوزته على 10 تذاكر من مخدر الآيس، وبمواجهته أمام المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث المرج اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وأفادت التحريات أن مطرب المهرجانات كان يشتري المواد المخدرة بأحد الشوارع بمنطقة المرج، وقامت الأجهزة الأمنية بضبطه وبحوزته 10 تذاكر من مخدر الآيس، ومبلغ مالي.