وكالة فارس: المقترح الإيراني الأخير يتضمن خطوات متبادلة مرحلية

قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة «فارس»، إن أحدث مقترح قدمته طهران للتوصل إلى اتفاق يتضمن مجموعة من الخطوات المتبادلة والمرحلية، مشيرًا إلى أن إيران أوضحت مواقفها واعتباراتها للأطراف المعنية.

يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رفض عرضًا إيرانيًا للتوصل إلى اتفاق.

واعتبر المصدر، في معرض حديثه عن تداعيات الحرب والضغوط السياسية المرتبطة بها، أن الوضع داخل الإدارة الأمريكية يواجه تحديات، في ظل تزايد الاستياء من تبعات الحرب وتكاليفها.

وأكد المصدر أن إيران متمسكة بموقفها الرافض لـ«التجاوزات والضغوط» الأمريكية والإسرائيلية، مشددًا على أنها لن تتخلى عن حقوقها ومصالحها الوطنية تحت وطأة الضغط أو التهديد.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران تنتظر وصول الموقف الأمريكي النهائي عبر الوسطاء بشأن مقترحها لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما رفض ترامب المقترح ووصفه بأنه «غير مقبول».

وأوضح عراقجي، في تصريحات أدلى بها الأحد، أن بلاده اطّلعت على رد الفعل الأولي لترامب، لكنها لم تتلقَّ بعد أي رد عبر الوسطاء، مضيفًا أنها ستتخذ قرارها بناءً على الموقف الذي سينقلونه إليها.

وشدد على أن الحل التفاوضي وحده قادر على إخراج الأطراف من المأزق، وأن أي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بتلبية مطالب طهران، التي وصفها بأنها واضحة.

وكان ترامب قد رفض السبت، المقترح الإيراني لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، قائلًا إن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق، ومعلنًا أن الولايات المتحدة تسيطر عليه بشكل كامل.

وقال إن إيران تريد عقد اتفاق، لكنه وصف المقترح بأنه «غير مقبول»، مضيفًا أن بلاده فرضت «أكبر حصار في التاريخ العسكري» و«جدارًا من الفولاذ» حول مضيق هرمز.