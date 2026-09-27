حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 249 ألف شهيد وجريح

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: شهيدان، و11 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 وحتى اليوم، إلى 1417 شهيدًا، و4964 إصابة، و834 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و18 شهيدًا، و175 ألفًا و79 إصابة.

واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر، صباح اليوم الأحد، في غارة جوية إسرائيلية؛ استهدفت خيمة قرب مسجد الرباط في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب» بأن طائرة حربية إسرائيلية شنت غارة على الخيمة، ما أسفر عن استشهاد مواطن ووقوع إصابات، بينها إصابة وُصفت بالحرجة، فيما جرى نقل المصابين لتلقي العلاج.

وفي مدينة غزة، أصيب مواطنان، بينهما حالة حرجة، صباح اليوم، جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية قرب الجامع الأبيض في مخيم الشاطئ غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف محيط الجامع الأبيض، ما أسفر عن إصابة مواطنين، جرى نقلهما لتلقي العلاج، فيما وصفت حالة أحدهما بالحرجة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم حالة خطيرة، فجر اليوم الأحد، جراء استهداف إسرائيلي قرب خيام للنازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات والزوارق الحربية الإسرائيلية في عدة مناطق من القطاع.

وأفاد مراسل «شهاب» بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت بصاروخين منطقة الشارع الثاني في حي الشيخ رضوان، قرب مستوصف الشيخ رضوان، قبل أن تصل سيارات الإسعاف إلى مكان الاستهداف الواقع غربي المستوصف.

وبحسب المعطيات الميدانية، طال الاستهداف شخصًا كان يسير في الشارع بجوار خيام للنازحين، قبل أن تتحدث إفادات لاحقة عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم حالة خطيرة، جراء القصف قرب خيام النازحين بجوار منزل عائلة شامية، غربي مركز الشرطة السابق، قرب مفترق سوق الشيخ رضوان.

وفي السياق، تعرض حي الشيخ رضوان لغارتين إسرائيليتين، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات والزوارق الحربية باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة ومحيطها.

كما سجلت مناطق شرق مدينة غزة قصفًا مدفعيًا متقطعًا استمر لساعات، فيما أفادت مصادر ميدانية باستمرار إطلاق النار من الآليات الإسرائيلية في المنطقة.

وفي جنوب قطاع غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر خان يونس، فيما حلق طيران الاستطلاع الإسرائيلي على ارتفاع منخفض وبشكل مكثف في أجواء غربي المدينة.

كما شهدت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس إطلاق نار مكثفًا من الآليات الإسرائيلية، ووصلت عدة رصاصات إلى وسط المدينة، وفق إفادات ميدانية.

وفي المناطق الشمالية من القطاع، أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بكثافة غربي بيت لاهيا، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات والزوارق الحربية باتجاه المناطق الشمالية الغربية من المدينة ومحيطها.