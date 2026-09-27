 إندونيسيا... ارتفاع حصيلة قتلى العبارة التي انقلبت ببحر جاوة إلى 64 واستمرار فقدان 71 آخرين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إندونيسيا... ارتفاع حصيلة قتلى العبارة التي انقلبت ببحر جاوة إلى 64 واستمرار فقدان 71 آخرين


نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 1:17 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 1:17 م

تمكنت فرق الإنقاذ الإندونيسية من انتشال المزيد من الجثث، من حطام العبارة التي انقلبت في بحر جاوة قبل أسبوعين، ما رفع حصيلة القتلى إلى 64 شخصا.

ومن جهته، قال يودي برامانتيو، مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، إنه تقرر مد عملية البحث عن 71 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، والذين يفترض أنهم لقوا حتفهم جميعا، لمدة سبعة أيام أخرى.

وكانت العبارة "فيرجو ترانسبورت 8" تحمل على متنها 213 راكبا وطاقما يضم 30 فردا، عندما انقطع الاتصال بالجهة المشغلة لها، بعدما غادرت مدينة سورابايا متجهة إلى جزيرة بورنيو. وقد تم إنقاذ 108 أشخاص فقط.

وأوضح برامانتيو، أن فرق الإنقاذ انتشلت أربع جثث من داخل السفينة الغارقة أمس الأول الجمعة، بينما تم العثور على سبع جثث أخرى على طول السواحل القريبة.

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