القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تستهدف مدنيين في مناطق متفرقة بقطاع غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن قوات الاحتلال شنت 3 غارات على القطاع منذ منتصف الليل وحتى الآن، مشيرًا إلى أن جميعها استهدفت مواطنين مدنيين.

وأوضح خلال تغطية حية للقناة، اليوم الأحد، أن آخر تلك الغارات استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين، بينما استهدفت غارة ثانية منطقة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأصابت شخصين، كانت إصابة أحدهما خطيرة للغاية.

وذكر أن حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة شهد أيضًا إصابة شاب بجراح بالغة الخطورة، إلى جانب إصابات أخرى تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، مشيرًا إلى نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة لتلقي العلاج.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى استمرار الغارات والخروقات الإسرائيلية خلال ساعات الليل وصباح اليوم، لافتًا إلى أن الزوارق الإسرائيلية لاحقت الصيادين قبالة شواطئ مدينة غزة، فيما استهدفت المدفعية مناطق قريبة من الخط الأصفر، بالتزامن مع إطلاق مروحيات إسرائيلية النار على فترات متقطعة باتجاه المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج والمناطق الشرقية لمخيم المغازي، بالقرب من شارع صلاح الدين.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تصاعد القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق، ما يهدد حياة النازحين والسكان الذين يحاولون العودة إلى المناطق التي يقيمون فيها وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.