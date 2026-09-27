الأهلي يعلن عن تعافي طاهر محمد من إصابته

انتظم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية بمشاركته في مران اليوم الصباحي، وذلك بعد التعافي من إصابته.

أكد أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي على هامش تدريبات الفريق اليوم الأحد أن طاهر اجتاز مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل، وسيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن اللاعب تعافى من إصابته بكدمة شديدة وجزع في أربطة المرفق الأيسر، التي تعرض لها خلال المباراة الأخيرة للفريق في بطولة الدوري أمام أبو قير للأسمدة.

وسيخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي أمام الاتحاد المصراتي الليبي ومصر المقاصة.

ويستأنف الفريق مشواره بعدها بمواجهة بترول أسيوط في كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" يوم 7 أكتوبر المقبل، وبعدها بأربعة أيام يلاقي الزمالك في قمة الدور الأول من الدوري.

وانطلق الأهلي تحت قيادة عموتة بتحقيق أربعة انتصارات في الدوري أمام الشرقية إنبي وزد وسموحة وأبو قير للأسمدة مقابل التعادل 1-1 مع المقاولون العرب.