الكرملين: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ليست في أفضل حالاتها

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة الأمريكية «ليست في أفضل حالاتها».

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك»، اليوم الأحد، إلى احتمال عقد لقاءات تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيريه الصيني شي جين بينج، والأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وذكر بيسكوف، أن مشاركة بوتين في القمة، المقرر عقدها في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر، متوقعة، موضحًا أن الرئيس الروسي وشي جين بينج اتفقا على عقد لقاء في الصين.

وأضاف أن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان بوتين سيلتقي ترامب وشي في اجتماع ثلاثي أو في لقاءات ثنائية منفصلة، لكنه أكد أن القمة ستوفر فرصة للقادة للتواصل.

وفيما يتعلق بدعوة واشنطن بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، قال بيسكوف إن موسكو لم تتخذ قرارًا بشأن المشاركة حتى الآن، لكنها ستدرس الدعوة، مؤكدًا أن روسيا ستواصل المشاركة بنشاط في أعمال المجموعة.

وحذر المتحدث باسم الكرملين من أن تزويد أوكرانيا بمنظومات «ستارلينك» لاستخدامها في شن ضربات داخل الأراضي الروسية سيكون، بحسب وصفه، «خطوة ضارة للغاية وخطيرة ومتهورة».

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن في وقت سابق، أن واشنطن وجهت دعوة إلى بوتين، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الولايات المتحدة.