 مصرع موظف بطلق ناري أثناء تنظيف بندقية في الواحات البحرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع موظف بطلق ناري أثناء تنظيف بندقية في الواحات البحرية

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 3:05 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 3:06 م

لقى موظف مصرعه إثر إصابته بطلق ناري أثناء تنظيفه بندقية خرطوش مرخصة داخل أرضه الزراعية بمنطقة الواحات في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري في الوجه بمنطقة الواحات، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبإجراء التحريات والفحص تبين مصرع موظف يبلغ من العمر 50 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري من بندقية خرطوش مرخصة، عُثر عليها بجواره، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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