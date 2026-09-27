برلماني إيراني: الأمريكيون يعلمون أن بزشكيان وعراقجي ليسا أصحاب القرار

قال عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني محمد سراج، إن الولايات المتحدة تدرك أن الرئيس مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ليسا أصحاب القرار في القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية الإيرانية.

وأضاف سراج، في تصريحات لموقع «ديده‌بان إيران»، تعليقًا على رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقترحًا إيرانيًا للتفاوض، أن السياسات العامة للسياسة الخارجية الإيرانية يحددها المرشد الأعلى، معتبرًا أن المواقف الصادرة عن مسئولين آخرين لا تمثل بالضرورة الموقف النهائي للقيادة الإيرانية.

وأشار إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، أعلن «المواقف الرسمية» للنظام الإيراني، منوهًا أن أي تصريحات مخالفة لذلك تُنقل عن إيران في وسائل الإعلام الأجنبية وتتعارض، وفق تقديره، مع وحدة الموقف الرسمي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران تنتظر وصول الموقف الأمريكي النهائي عبر الوسطاء بشأن مقترحها لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما رفض ترامب المقترح ووصفه بأنه «غير مقبول».

وأوضح عراقجي، في تصريحات أدلى بها الأحد، أن بلاده اطّلعت على رد الفعل الأولي لترامب، لكنها لم تتلقَّ بعد أي رد عبر الوسطاء، مضيفًا أنها ستتخذ قرارها بناءً على الموقف الذي سينقلونه إليها.

وشدد على أن الحل التفاوضي وحده قادر على إخراج الأطراف من المأزق، وأن أي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بتلبية مطالب طهران، التي وصفها بأنها واضحة.

وكان ترامب قد رفض السبت، المقترح الإيراني لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، قائلًا إن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق، ومعلنًا أن الولايات المتحدة تسيطر عليه بشكل كامل.

وقال إن إيران تريد عقد اتفاق، لكنه وصف المقترح بأنه «غير مقبول»، مضيفًا أن بلاده فرضت «أكبر حصار في التاريخ العسكري» و«جدارًا من الفولاذ» حول مضيق هرمز.