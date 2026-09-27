وزير الخارجية الإيراني: تداعيات إخلال الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم ستؤثر على العالم بأسره

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن تداعيات إخلال أمريكا بالتفاهم المبرم لن تقتصر على المنطقة فحسب، بل ستؤثر على العالم بأسره.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن عراقجي التقى نظيره التركي، هاكان فيدان، على هامش أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك في إطار مشاوراته مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماعات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب عراقجي عن تقديره لتركيا على جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة، وقال إن "إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها أدى إلى نقض مذكرة إسلام آباد بعد أقل من ثلاثة أسابيع على توقيعها، الأمر الذي انعكست آثاره على المنطقة والعالم".

وفي 17 يونيو 2026، وقعت واشنطن وطهران "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما أرسل البيت الأبيض نص الاتفاق إلى الكونجرس في اليوم التالي.

لكن الاتفاق تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذه والملاحة في مضيق هرمز، وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي.