وزيرة خارجية آيسلندا ردا على نتنياهو: منتهكو القانون الدولي هم الجبناء أخلاقيا

قالت وزيرة خارجية آيسلندا كاترين جونارسدوتير، إن "الجبناء الأخلاقيين" هم أولئك القادة الذين يرفضون الجلوس إلى طاولة التفاوض، أو يحولون دون وصول المساعدات إلى المدنيين، محذرة من أن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط يجب ألا تجعل أزمات أخرى غير مرئية.

وجاء ذلك ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حين صعد إلى منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقوبل صعوده بانسحاب جماعي لدبلوماسيين من الوفود الدولية، في خطوة احتجاجية أثارت غضبه ودفعته إلى مهاجمة المنسحبين ووصفهم بـ"الجبناء أخلاقيا".

ووجهت جونارسدوتير انتقادات حادة إلى قادة العالم الذين، بحسب قولها، يرفضون التفاوض من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وينتهكون القانون الدولي أو يستخفون به بصورة متكررة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وفي حديثها عن الوضع الفلسطيني، شددت وزيرة الخارجية الآيسلندية على أن معاناة المدنيين الفلسطينيين لا يمكن أن تتحول إلى "مجرد ضجيج في الخلفية"، مشيرة إلى استمرار قتل الأطفال وفقدان العائلات منازلها، والصعوبات التي يواجهها الآباء والأمهات في محاولة إبقاء أطفالهم على قيد الحياة.

كما انتقدت استمرار تدمير قطاع غزة وإعادة إعمارها بصورة متكررة من دون معالجة ما وصفته بـ"الأسباب الجذرية" للصراع، وتطرقت إلى الضفة الغربية، حيث أشارت إلى استمرار التوسع الاستيطاني، وما يتعرض له الفلسطينيون من عنف على أيدي المستوطنين، في ظل ما وصفته بالإفلات من العقاب والخطاب التحريضي والسياسات التي تسهّل ذلك.