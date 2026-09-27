الشرطة البريطانية: حادث كبير قرب قاعدة جوية أمريكية في منطقة ويلفورد

أعلنت الشرطة البريطانية وقوع «حادث كبير» في قرية ويلفورد، بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تستخدمها القوات الأمريكية.

ونقلت وكالة «رويترز» أن الحادث أدى إلى إخلاء عدد من المنازل في المنطقة، فيما اعتقلت الشرطة عدة أشخاص للاشتباه في انتهاك قانون المتفجرات، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية.

وقال شاهد عيان للوكالة إن الإجراءات الأمنية في محيط القاعدة شهدت تشديدًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، مع إقامة حواجز على الطرق وانتشار أفراد من الشرطة المسلحة لمنع الدخول، إضافة إلى تمركز مركبات الطوارئ في المنطقة.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية إن السلطات على علم بالتقارير المتعلقة بالحادث، لكنه امتنع عن التعليق على إجراءات حماية القوات.

وأضاف أن الجناح 501 للدعم القتالي والوحدات العسكرية الأخرى المتمركزة في المملكة المتحدة تظل في حالة يقظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أفراد القوات الأمريكية والمدنيين والمتعاقدين وعائلاتهم.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في يوليو الماضي، استعداد قواتها المسلحة لحماية البلاد من أي هجوم، عقب تحذير من الحرس الثوري الإيراني بشأن عدم السماح للقاذفات الأمريكية باستخدام قاعدة فيرفورد.

وتقع قاعدة فيرفورد في مقاطعة غلوسترشير، وقد استُخدمت لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران خلال الصراع في الشرق الأوسط.