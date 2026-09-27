موسيماني عن ودية مصر وجنوب أفريقيا: أنا شجاع وأحب المجازفة

رفع بيتسو موسيماني المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا راية التحدي قبل مواجهة مصر وديا يوم الأحد المقبل.

قال موسيماني في تصريحات لصحيفة إندبندنت أونلاين الجنوب أفريقية "قبل 14 عاما، لعبت مباريات ودية أمام كوت ديفوار وغانا وزامبيا، وكانوا من أفضل 6 منتخبات في أفريقيا، وانتهت جميع هذه المباريات الودية بالتعادل".

وأضاف "وبعدها الكل يعرف ما حدث لي، لقد انتهى الأمر بالاستغناء عني".

تابع المدير الفني الأسبق للأهلي خلال الفترة بين عامي 2020 و2022 "سألت نفسي، هل أكرر نفس التجربة مع المباريات الودية؟ أم أختار منافسا سهلا بإمكاننا الفوز عليه بخمسة أهداف لنقول أننا تجاوزنا الصعوبات؟".

استدرك مدرب البافانا "لكنني من النوع الذي يواجه التحديات الصعبة بشجاعة ويتحمل العواقب، وأؤمن بضرورة القيام بالأمور على النحو الصحيح. قد لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، لكن هذا وارد في الحياة أو كرة القدم".

واختتم موسيماني "هذه هي طبيعتي، هكذا أتعامل مع كرة القدم، أشعر بالملل عندما تكون الأمور سهلة ومريحة، أحتاج إلى الإثارة والتشويق، وأحتاج لأن أكون في موقف يتسم ببعض المخاطرة والتوتر، أعتقد أن هذه هي شخصيتي".

واستهل بيتسو موسيماني ولايته الثانية في قيادة منتخب بلاده بالفوز 2-1 على غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، وسيخوض مواجهة أمام إريتريا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات قبل خوض ودية الفراعنة.

ويملك موسيماني خبرة كبيرة بأجواء الكرة المصرية بعدما قاد الأهلي لمدة تزيد عن عامين، حقق خلالها الفريق إنجازات بارزة منها دوري أبطال أفريقيا "مرتين" وبرونزية مونديال الأندية "مرتين" بعدها تنقل بين أندية أهلي جدة وأبها في السعودية والوحدة الإماراتي، والاستقلال الإيراني.