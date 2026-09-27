شركة بوينج تعلن رصد مشكلة برمجية جديدة في طائرات 737 ماكس

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أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، أمس السبت، أنها رصدت مشكلة برمجية جديدة في أسطول طرازها واسع الانتشار 737 ماكس.

وقالت الشركة إن المشكلة يمكن أن تحرم الطيارين من نظام التوجيه الآلي خلال سيناريو هبوط محدد بعد محاولة هبوط تم إلغاؤها.

وأوضحت بوينج، أن الطيارين مدربون على التعامل مع مثل هذه المواقف بأمان باستخدام الإجراءات الحالية، مضيفة أن المهندسين يعملون على تحديث برنامج لإصلاح المشكلة تماما.

ومازال لم يتضح عدد الطائرات المتضررة من بين أكثر من 2000 من طراز 737 ماكس تم تسليمها حتى الآن.

ويذكر أن طراز 737 ماكس أوقع شركة بوينج في أسوأ أزمة في تاريخها بعد حادثين في أكتوبر 2018 ومارس 2019 أوديا بحياة 346 شخصا.

وقالت بوينج إنها أبلغت جميع مشغلي الطائرة بأحدث مشكلة برمجية في أغسطس الماضي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وثيقة لشركة بوينج أن الشركة قالت في ذلك الوقت إن المشكلة لا تمثل خطورة على السلامة.

وقالت الصحيفة إن شركتي ساوث ويست ويونايتد للطيران لا تريدان استلام الطائرة المتضررة من المشكلة. وتدرس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية المسألة.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أنه تم إبلاغ بيونج بالمشكلة من جانب شركة مشغلة للطائرة في نوفمبر 2024.

وأشارت الصحيفة أنه في البداية، لم تعتبر الشركة المشكلة خطيرة بصورة كبيرة لكي يتم إصدار مذكرة لإجراء مراجعة رسمية للسلامة. وقد تم تدشين هذه المراجعة في سبتمبر.