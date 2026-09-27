 زيلينسكي: الروس لا يستعدون حاليا لإنهاء الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي: الروس لا يستعدون حاليا لإنهاء الحرب

كييف - أ ش أ
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 9:21 ص | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 9:21 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الروس لا يستعدون حاليا لإنهاء الحرب.

وأضاف زيلينسكي- في خطاب مصور نشر على "فيسبوك"- "من الواضح أن الروس لا يستعدون لإنهاء الحرب. على الأقل ليس في الوقت الراهن.. إنه السيناريو نفسه منذ سنوات، وجميع شركائنا يدركون ذلك".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقيم الوضع.. ونحن نعمل سويا على هذا الأمر مع الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان والعديد من الأطراف الأخرى حول العالم التي تساعدنا، التي تساعد أوكرانيا وتساعد شعبنا".

وأوضح أنه سيكون هناك الكثير من النشاط الدبلوماسي في الأيام المقبلة وطوال شهر أكتوبر لتغيير الوضع، وقال"ولكن إلى جانب ذلك، يجب أن يصبح "قانون ليندسي جراهام" وآليات الضغط الأخرى أكثر فعالية".

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