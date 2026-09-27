تحدث تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، عن تعادل منتخب مصر مع أنجولا، مؤكدًا أن النتيجة تحمل طعم الهزيمة في ظل الفارق بين المنتخبين والتاريخ الكبير للفراعنة.

وقال دونجا في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: «تعادل مصر مع أنجولا بطعم الهزيمة بسبب فارق مستوى الفراعنة والتاريخ الكبير لمنتخبنا»، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية تشعر بالحزن بسبب التعادل، مطالبًا حسام حسن بإعادة حساباته في المباريات المقبلة.

وأضاف: «نصيحتي لحسام حسن أن يقلل من التصريحات من أجل الحفاظ على لاعبي المنتخب والحد من المشاكل»، مؤكدًا أن المدير الفني يحتاج إلى الهدوء خلال الفترة المقبلة للحفاظ على روح المنتخب.

وتابع: «ألوم على حسام حسن بسبب تصريحاته ضد محمد الشناوي، كابتن المنتخب، وأطالبه بالهدوء ومراجعة كلامه»، مشددًا على أن دور المدير الفني يجب أن يتمثل في الحفاظ على لاعبي المنتخب وليس انتقادهم أمام وسائل الإعلام.

وأردف دونجا: «كلنا في ضهر حسام حسن، ولكن يجب أن تكون تصريحاته هادئة للحفاظ على روح منتخب مصر»، كما وصف محمد صلاح بأنه يمثل لمنتخب مصر ما يمثله ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين، مؤكدًا أنه كان ضد استبداله أمام أنجولا.

واختتم: «محمد صلاح متألق في تركيا ويؤدي بشكل جيد، وأنا ضد خروجه من الملعب إلا إذا طلب التبديل»، مضيفًا أن صلاح يمثل مصدر إزعاج ورعب للمنافس حتى عندما لا يكون في أفضل حالاته الفنية، كما أكد أن حسام حسن ظهر بشكل «مختلف» أمام أنجولا مقارنة بما قدمه في كأس العالم، متمنيًا أن يتدارك الأخطاء في المباريات المقبلة.