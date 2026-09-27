قافلة زاد العزة الـ 284 تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود

استؤنفت اليوم الأحد، عملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية ضمن قافلة (زاد العزة.. من مصر إلى غزة)، إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، بعد توقف يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الأسبوعية.

وصرح مصدر مسئول بشمال سيناء بأن الدفعة رقم 284 من شاحنات المساعدات الإنسانية و الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة تحركت من أمام ميناء رفح البري إلى معبر كرم أبوسالم جنوب مدينه رفح..موضحا أن شاحنات المساعدات محملة بكمية من المساعدات الإنسانية والإغاثية، من بينها لحوم، وسلال غذائية، ودقيق ومستلزمات طبية ومواد إغاثية، ومواد بترولية ووقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.