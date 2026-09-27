جيش الاحتلال يزعم قصف بنى تحتية لحزب الله ردا على إطلاق مسيرة مفخخة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصف مواقع لحزب الله، بذريعة الرد على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه القوات العاملة في المنطقة الأمنية.

وادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن عناصر حزب الله أطلقوا المسيرة باتجاه القوات أمس السبت، دون أن يسفر الهجوم عن إصابات.

ووفق مزاعمها، هاجم الجيش جوا أهدافا تابعة لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان، ومن بينها: مواقع استخدمها عناصر حزب الله لإطلاق المسيرات المفخخة والصواريخ المضادة للدروع.

وحذرت من أن «أي استخدام للقوة انطلاقًا من الأراضي اللبنانية بهدف المساس بالإسرائيليين وقوات الجيش سيرد عليه بقوة كبيرة».

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان مع تجدد الغارات والقصف على عدد من المناطق، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات التي تطال مناطق حدودية.

وبلغت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي 4386 شهيدًا و12413 جريحًا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 8953 شهيدًا و30649 جريحًا، وفق الأرقام التراكمية الصادرة عن وزارة الصحة العامة.