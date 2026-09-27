مسئول يمني يحذر من تهديد حوثي للملاحة الجوية الدولية بصواريخ إيرانية

حذر معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي وسلطات الطيران المدني وشركات الطيران الدولية من "تهديد تشكله مليشيا الحوثي على مسارات الطيران المدني والدولي، بعد الكشف عن استخدامها أسلحة دفاع جوي وصواريخ إيرانية الصنع مزودة بتقنيات للتتبع الحراري".

وقال الإرياني، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن "خطورة هذه الأسلحة لا تقتصر على طبيعتها، وإنما تمتد إلى مواقع إطلاقها"، مشيراً إلى أن الحوثيين يستخدمونها من مناطق خاضعة لسيطرتهم، بينها محافظة الحديدة، غربي البلاد، باتجاه مسارات جوية دولية.

وأضاف أن هذه الأسلحة، وفق ما جرى الكشف عنه، "قادرة على التحليق لفترات ممتدة والعمل بنظام التتبع الحراري ومهاجمة مصادر الحرارة، من دون قدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يضع الطائرات المدنية والمسافرين، إلى جانب طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية، أمام تهديد يتجاوز حدود اليمن".