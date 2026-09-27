 هشام حنفي: حزنت لرؤية صلاح يخرج.. وتغييره منح منتخب أنجولا أريحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هشام حنفي: حزنت لرؤية صلاح يخرج.. وتغييره منح منتخب أنجولا أريحية

الشروق
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2026 - 10:28 ص

تحدث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن تعادل منتخب مصر مع أنجولا، مؤكدًا أن المباراة جاءت متوسطة المستوى، وأنه كان يتمنى تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

وقال حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، مدرب كبير، مشيرًا إلى أنه نجح في جعل المباراة صعبة على منتخب مصر، كما أن المنتخب الأنجولي أصبح يمتلك شكلًا هجوميًا واضحًا معه.

وأضاف: «لم يعجبني أداء منتخب مصر أمام أنجولا، وكان المفروض أن نفوز ونتصدر المجموعة»، مشيرًا إلى أن هناك بعض القرارات الفنية التي لم تكن موفقة خلال اللقاء.

وتابع حنفي: «الجميع التف حول حسام حسن في كأس العالم الماضي، وأرى أن انتقاد المدير الفني يجب أن يكون لأسباب فنية فقط، بعيدًا عن الأمور الأخرى».

وأبدى نجم الأهلي السابق تعجبه من جلوس عمر مرموش على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام أنجولا، كما تحدث عن استبدال محمود صابر خلال الشوط الأول، قائلًا: «تعجبت من تغيير محمود صابر في الشوط الأول، ولم يكن له أي معنى، ولا أعلم قناعات حسام حسن».

وعن محمد صلاح، قال: «خروج محمد صلاح من مباراة مصر وأنجولا جعل المنافس يلعب بأريحية، واللاعب كان حزينًا بسبب تبديله»، كما أشار إلى أن مصطفى زيكو لم يكن في حالته خلال المباراة، ولم يرَ تطورًا في مستواه.

 


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