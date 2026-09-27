خالد مشعل: الاحتلال يبتلع 70% من غزة ومخطط التهجير الشامل ما زال قائما

حذّر رئيس حركة «حماس» في الخارج، خالد مشعل، من استمرار مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة بالغة الخطورة.

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، قال مشعل، في كلمة سياسية اليوم الأحد، إن قضية غزة يجب أن تبقى في صدارة الاهتمام، محذرًا من أن مخطط التهجير القسري «ما زال قائمًا» لدى قادة الاحتلال، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية وتوسيع السيطرة على مساحات واسعة من القطاع.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تسيطر عسكريًا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، وتعمل على عزل المناطق المتبقية عبر الممرات الأمنية والمناطق العازلة، محذرًا من مخاطر التوسع باتجاه المناطق السكنية المكتظة بالنازحين.

وأضاف مشعل، أن ما يجري في غزة يترافق مع تصعيد في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل، وفق قوله، عمليات تدمير البنية التحتية واستهداف المخيمات وتهجير الفلسطينيين، بالتزامن مع مشاريع الاستيطان والضم.

وأكد أن التطورات في غزة والضفة تأتي ضمن مسار متصل يستهدف الوجود الفلسطيني، داعيًا إلى عدم التعامل مع ما يجري في القطاع باعتباره ملفًا منفصلًا عن مجمل القضية الفلسطينية.

وتتطابق إفادة مشعل بشأن نسبة السيطرة على غزة مع تقارير سابقة أشارت إلى إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على نحو 70% من مساحة القطاع، فيما تبقى النسبة الدقيقة محل اعتماد على طريقة احتساب مناطق السيطرة العسكرية والمناطق العازلة.