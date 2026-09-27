السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة رفض ممارسات الحوثيين

دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي إلى ضرورة رفض ممارسات الحوثيين، مشدداً على أن المملكة ملتزمة بأمن الطاقة العالمي.

وأدان وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتداءات الحوثيين ضد السعودية، وتهديدهم للأمن، مجدداً إدانته أيضاً للاعتداءات الإيرانية "الغاشمة" التي تعرضت لها المملكة ودول المنطقة ، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" مساء السبت.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن بلاده ساهمت في استقرار حركة التجارة الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن خط أنابيب شرق- غرب ساهم بالحد من إضطرابات إمدادات الطاقة، غير أنه أعاد التأكيد على أن ضمان استقرار إمدادات الطاقة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً.

وأكد كذلك مواصلة العمل مع الشركاء لتعزيز مسارات الحلول السلمية، مؤكداً أن العالم اليوم بحاجة إلى أكبر قدر من الحكمة والمسؤولية والتعاون.

وذكر بن فرحان أن بلاده ترفض فرض رسوم على الملاحة البحرية، وسياسة الهيمنة، وفرض النفوذ، مشدداً على ضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار.

وقال إن السعودية ترفض استخدام الممرات المائية كأداة ابتزاز، وشدد أيضاً على ضرورة حماية الملاحة الدولية، لافتاً إلى أن أمن منطقة الخليج مرتبط بأمن الطاقة واستمرار سلاسل الإمداد.

وتناولت كلمة بن فرحان، العديد من القضايا الدولية، إذ أكد وزير الخارجية السعودي أن استمرار معاناة الفلسطينيين وعرقلة وصول المساعدات يعد انتهاكاً للقانون الدولي، معرباً عن رفض الرياض كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني.

في المقابل، شدد على دعم بلاده للحكومة العراقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وأعرب عن رفض بلاده أي انتهاكات تقوض استقرار سوريا، معلناً الترحيب بإلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

وأكد كذلك على ضرورة الاستقرار في اليمن وحماية المدنيين، مشيراً إلى أن أي ترتيبات لأمن المنطقة يجب أن تكون شاملة وتتعامل مع مصادر التهديد.

وأعرب أيضاً عن دعم الرياض لجهود الدوحة وإسلام آباد في خفض التصعيد، مشدداً في الوقت ذاته على توافر الحاجة الكبيرة للتمسك بميثاق الأمم المتحدة.