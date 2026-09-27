شهد مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون مساء أمس السبت العرض المسرحي "تصبحي على خير يا ماما" لفرقة نور المسرحية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، وسط إقبال جماهيري، وبحضور عدد من الفنانين والنقاد، من بينهم الفنان صبري فواز، والناقدة الدكتورة سامية حبيب إلى جانب مديرتا المهرجان المخرجة عبير علي والكاتبة رشا عبد المنعم .

ويأتي العرض ضمن مشاركة الفرق المصرية في برنامج الدورة الرابعة من المهرجان، وتدور أحداثه حول علاقة إنسانية معقدة بين أم وابنتها تعيشان تحت سقف واحد، في أجواء يسيطر عليها التوتر والقسوة، حيث يكشف العمل تدريجيًا تفاصيل ما مرت به كل منهما من تجارب شكلت مسار حياتهما، ويعتمد العرض بشكل كبير على الأداء الحركي ولغة الجسد، في تقديم الحالة النفسية للشخصيات، في تجربة مسرحية تمزج بين التعبير البصري والدراما الإنسانية.



ويشارك في بطولة العرض كل من علياء الحقباني، ودعاء الزيدي، إلى جانب الراقصتين فاطمة نبيل وهيام سراج، ويأتي النص من تأليف مارشا نورمان، وترجمة سناء صليحة، والإخراج والدراماتورج نور إسماعيل، والمخرج المنفذ محمد فوزي، مع إضاءة أحمد طارق وتصميم الأداء الحركي لأحمد مرعي، والمكياج والملابس لداليا علاء الدين .



وتستمر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة عروض مسرحية مصرية وعربية وأجنبية، إلى جانب مجموعة من الورش والندوات والفعاليات الفكرية.