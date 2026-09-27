مندوب اليمن لدى اليونسكو: مواقع التراث معرضة للخطر بسبب الحرب وتهريب الآثار

قال مندوب اليمن الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) محمد جميح، إن مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة المنظمة في اليمن معرضة للخطر بفعل تداعيات الحرب.

وأضاف مندوب اليمن الدائم لدى اليونسكو - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الأحد -"أن مئات المواقع الأثرية و التراثية الأخرى غير المدرجة على قائمة التراث العالمي تواجه مخاطر متزايدة، أبرزها تهريب الآثار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مبينا أن تهريب الآثار يمثل "مشكلة وطنية"، مشيرًا إلى أن الحرب تعد أحد أبرز عوامل تهديد المواقع التراثية، إلى جانب عمليات تهريب الآثار".