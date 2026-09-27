أحيا الفنان عمرو دياب مساء أمس حفلًا غنائيًا في أحد مولات مدينة 6 أكتوبر، وسط تفاعل من الجمهور، بمجموعة بين أحدث أعماله وأبرز أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة، فيما يستعد خلال الفترة المقبلة للقاء جمهوره في تركيا، بحفله المرتقب يوم 3 أكتوبر المقبل بمدينة إسطنبول، في أول حفل له في تركيا.

وافتتح عمرو دياب الحفل بأغنية «يا أنا يا لأ»، قبل أن ينتقل إلى مجموعة من أبرز أغنياته، من بينها «خطفوني» و«الحظ» و«وياه» و«بابا» و«لولا البنات».

وواصل عمرو دياب الحفل وسط تفاعل من الحضور مع أغنيات رمضان، قبل أن يقدم مجموعة من أشهر أغنياته القديمة، شملت «قمرين» و«العالم الله» و«ليلي نهاري» و "كل الكلام " و "أعمل إيه" إلى جانب كوكتيل من أغنياته القديمة التي أعادت الجمهور إلى محطات مختلفة من مشواره الغنائي.

كما قدم عمرو دياب «يهمك في إيه» و«تنسى واحدة» و«الألوان» و«جيتلك» و "بتهزر" وسط تفاعل من الحضور الذي ردد كلمات الأغنيات مع الهضبة على مدار الحفل.

يأتي هذا الحفل بعد تحقيق عمرو دياب لقبه الثاني في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث وثقت الموسوعة تصدره قائمة Billboard Arabia Artist 100 لأكبر عدد من الأسابيع لفنان رجل، بإجمالي 69 أسبوعًا في المركز الأول.