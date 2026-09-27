محلل عسكري: البحرية الأمريكية تدفع 139 مليون دولار مقابل تقنية متطورة للغواصات

تعتزم شركة "إل 3 هاريس" تزويد أحدث غواصات البحرية الأمريكية بـ"صواري منخفضة الارتفاع"، وهي أنظمة قابلة للتمديد لجمع البيانات تحل محل المناظير التقليدية.

وقال الكاتب والصحفي الأمريكي بيتر سوشيو المتخصص في الشئون العسكرية والتكنولوجيا والسياسة، في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية إن البحرية الأمريكية ستدفع لشركة "إل 3 هاريس تكنولجيز" 139 مليون دولار بموجب عقد لإنتاج هذه الصواري منخفضة الارتفاع المخصصة لغواصاتها التي تعمل بالطاقة النووية من فئتي "فيرجينيا" و"كولومبيا".

وأوضح سوشيو أن شركة "إل 3 هاريس" ومقرها ملبورن بولاية فلوريدا، هي المقاول الرئيسي والجهة المسؤولة عن تصميم الصواري منخفضة الارتفاع، وستقدم الدعم الهندسي لأنظمتها من الصواري طرازي 20 و24 للبحرية الأمريكية، وذلك في إطار مبادرات التحديث المستمرة التي تنفذها البحرية لعملياتها تحت سطح البحر.

وقال نينو ديكوزمو، رئيس قسم الأنظمة البحرية والفضائية وأنظمة المهام في شركة "إل 3 هاريس"، إن "توفير قدرات حاسمة لتحقيق التفوق تحت سطح البحر لبحارتنا هو جوهر كل ما نقوم به، ويعد هذا العقد الإضافي دليلا على ذلك الالتزام الراسخ. وتمثل الصواري منخفضة الارتفاع قفزة مهمة للغاية في قدرات تخفي الغواصات وإدراكها للبيئة المحيطة، مما يضمن احتفاظ أسطولنا بالتفوق تحت الأمواج لعقود قادمة".

وتم بدء العمل في أول غواصة تابعة للبحرية الأمريكية من فئة "كولومبيا" -وهي الغواصة المستقبلية "يو إس إس ديستريكت أوف كولومبيا" في 4 يونيو 2022. وتعد هذه الغواصة الأولى من بين 12 غواصة جديدة ستحل في نهاية المطاف محل الغواصات القديمة من فئة "أوهايو" المسلحة بصواريخ باليستية نووية. كما تواصل البحرية الأمريكية بناء غواصات فئة "فيرجينيا"، التي تظل تمثل الركيزة الأساسية متعددة المهام لأسطول غواصات الهجوم السريع.

• ما هو الصاري منخفض الارتفاع؟

تعد الصواري منخفضة الارتفاع أذرع استشعار متطورة لا تخترق هيكل الغواصة وقد حلت محل المناظير التقليدية في الغواصات الحديثة، حيث توفر تصويرا عالي الدقة ووعيا محيطيا بزاوية 360 درجة، مع تقليل مخاطر رصد الغواصة إلى أدنى حد. وعلى عكس المناظير القديمة، لا تمتد هذه الصواري إلى غرفة التحكم عبر هيكل الضغط للغواصة، مما يوفر مساحة داخلية إضافية ويعزز مستويات السلامة.

ولا يزال بإمكان هذه الصواري الارتفاع من شراع الغواصة إلى ما فوق سطح الماء عبر أذرع تلسكوبية لجمع البيانات، ثم التراجع بسرعة عند الانتهاء من المهمة.

• شركة "إل 3 هاريس" ستتولى أيضا تصنيع مكونات للصواريخ

وكشف سوشيو أن شركة "إل 3 هاريس" وقعت أيضا اتفاقية لعدة أعوام مع قسم الأسلحة بمركز الحرب الجوية البحرية، التابع للبحرية الأمريكية، ومقره "تشاينا ليك" بولاية كاليفورنيا - لإنتاج مكونات مهمة للصواريخ، بما في ذلك مكونات مخصصة لصاروخ كروز من طراز "توماهوك" الذي تنتجه شركة "رايثيون" التابعة لمجموعة "ار تي اكس". وجاء هذا العقد بعد أسابيع قليلة من حصول "رايثيون" على عقد بقيمة 22.9 مليون دولار لتسريع إنتاج صواريخ "توماهوك"، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعويض المخزونات التي استنزفت خلال الصراع الدائر مع إيران.

وقال إفرايم واشبورن، القائم بأعمال مدير قسم المواد النشطة في قسم الأسلحة بمركز الحرب الجوية البحرية التابع للبحرية الأمريكية، إن "القسم ملتزم بأن يكون عضوا فاعلا ومساهما في القاعدة الصناعية الحكومية للمواد النشطة للبحرية الأمريكية. وفي هذا الإطار، فإن العمل مع شركائنا في القطاع الصناعي يعزز قدراتنا وطاقتنا الإنتاجية لتلبية احتياجات مقاتلينا".

وأشار سوشيو إلى أن "إل 3 هاريس" تدعم إنتاج صواريخ "توماهوك" منذ أكثر من 3 عقود، حيث توفر مكونات رئيسية، أبرزها معزز الدفع بالوقود الصلب "ام كيه 135" والرأس الحربي الانفجاري المتشظي. وكانت الشركة قد أعلنت سابقا عن "اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص" مماثلة مع قسم "إنديان هيد" التابع لمركز الحرب السطحية البحرية في البحرية الأمريكية، وذلك لزيادة إنتاج محركات الصواريخ ذات الوقود الصلب والدفع المزدوج "ام كيه 104" التي توفر الدفع للمرحلة الثانية من صواريخ "ستاندارد" التي تنتجها "رايثيون". وتظل هذه الصواريخ ركيزة أساسية لأنظمة الدفاع الجوي والدفاع ضد صواريخ كروز والصواريخ الباليستية لدى البحرية الأمريكية وحلفائها، وتشمل الطرازات الرئيسية منها صواريخ "اس ام 2" و"اس ام 3 بلوك 2 ايه" و"اس ام – 6".

ولم يتم الكشف عن بنود الاتفاقية الممتدة لعدة سنوات.

وقال سكوت ألكسندر، رئيس قسم أنظمة الدفع وحلول الصواريخ في شركة "إل 3 هاريس" إن الشركة "تلتزم بالاستمرار في إنتاج أنظمة دفع عالية الجودة لدعم العمليات العسكرية الجارية والاحتياجات القتالية المستقبلية على حد سواء. إن التعاون مع شركائنا في البحرية الأمريكية يعزز سلسلة التوريد ويسمح لنا بتوسيع قدراتنا التصنيعية لتلبية المتطلبات العاجلة لمهام الأمن القومي".