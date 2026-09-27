هبوط اضطراري لطائرة لوفتهانزا في مانشستر بسبب رائحة غريبة داخل المقصورة

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عادت رحلة تابعة لشركة لوفتهانزا كانت متجهة من فرانكفورت إلى تورونتو، وعلى متنها 371 مسافرا، فوق اسكتلندا لأسباب تتعلق بالسلامة، وهبطت في مانشستر اليوم السبت.

وقالت شركة الطيران ردا على استفسار إن السبب كان انبعاث رائحة غريبة داخل مقصورة الطائرة.

وأعلنت حالة طوارئ أثناء الرحلة من أجل الحصول على تصريح بالهبوط ذي الأولوية.

وأجرت فرق الإطفاء فحصا احترازيا للطائرة، التي هبطت وهى من طراز بوينج 747-400 بوزن مرتفع بسبب كمية الوقود الموجودة على متنها.

وتمكن الركاب بعد ذلك من مغادرة الطائرة بشكل طبيعي.

وتخضع الطائرة حاليا للفحص. وسيقيم الركاب في فنادق طوال الليل، ومن المقرر أن يواصلوا رحلتهم إلى تورونتو يوم الأحد على متن رحلة بديلة.

وقال متحدث باسم الشركة: "نعتذر لضيوفنا عن هذا الوضع وما تسبب فيه من اضطراب في رحلتهم. إن سلامة ركابنا وأفراد طاقمنا هي أولويتنا القصوى في جميع الأوقات".

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