رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يستبعد ضم حزب رعام إلى الحكومة الإسرائيلية المرتقبة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت، الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي قبيل أسابيع قليلة على الانتخابات البرلمانية، إنه لن يضم حزب "القائمة العربية الموحدة" (رعام) إلى حكومة مرتقبة قد يتولى تشكيلها.

ووفقا لأحدث الاستطلاعات، تتفوق أحزاب المعارضة حاليا على ائتلاف رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر المقبل، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال آيزنكوت إنه يعمل على الفوز بـ 64 إلى 65 مقعدا للتكتل الصهيوني المناهض لنتنياهو، مدعيا أن الاستطلاعات الداخلية تشير إلى أن "16 18% من مؤيدينا هم ممن دعموا الائتلاف [الحالي] في الانتخابات السابقة".

ومع ذلك، لم يصل تكتل آيزنكوت حاليا إلى 61 مقعدا اللازمة لتشكيل أغلبية في البرلمان المكون من 120 عضوا.

وقال آيزنكوت، الذي يرأس حزب "ياشار"، للقناة 12 الإخبارية الإسرائيلية إن حزب "رعام"، بقيادة السياسي العربي منصور عباس، لن ينضم إلى حكومته لأنه لا يستوفي الشروط التي وضعها، بما في ذلك دعم الخدمة العسكرية الإلزامية، والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والاعتراف بحركة حماس كمنظمة إرهابية يجب القضاء عليها.

كما انتقد آيزنكوت نتنياهو بشدة بسبب الحملات العسكرية ضد حماس وحزب الله، مشيراً إلى أنه لم يتم هزيمة أي من الجماعتين على الرغم من تعهدات رئيس الوزراء بـ "النصر الكامل".

كما قال إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية.