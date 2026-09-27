بريطانيا ترفع مستوى التهديد بقاعدة لاكنهيث الجوية المستخدمة أمريكيا

رفعت قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث، بمقاطعة سوفولك، مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة الثانية، في وقت تضم فيه القاعدة آلاف العسكريين الأمريكيين، وتستخدمها القوات الجوية الأمريكية.

وبحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز»، أكدت القاعدة لوكالة الأنباء البريطانية «برس أسوسيشن» أن مستوى التهديد الحالي هو «تشارلي»، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التأهب الأمني المستخدم في المنشآت العسكرية الأمريكية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير أفادت برفع مستوى التهديد في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد إلى الدرجة الأعلى «دلتا».

وبحسب التعريفات الأمنية الأمريكية، يُفعّل مستوى «تشارلي» عند وقوع حادث أو ورود معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال وقوع عمل إرهابي يستهدف أفرادًا أو منشآت.

فيما يُستخدم مستوى «دلتا» عند وقوع هجوم إرهابي في المنطقة المباشرة أو عند وجود معلومات استخباراتية تشير إلى أن هجومًا يستهدف موقعًا أو شخصًا محددًا «بات وشيكًا».

وقالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إنها ألقت القبض على عدة رجال للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بمتفجرات.

وأضافت أن خبراء في إبطال القنابل من الجيش يفحصون عددا من المركبات في «واقعة كبرى» ‌قرب قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة في جنوب غرب إنجلترا، مشيرة إلى أن سكان المناطق المجاورة جرى إجلاؤهم من منازلهم.

ومنحت الحكومة البريطانية الولايات المتحدة تصريحا باستخدام قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية تهاجم سفنا في مضيق هرمز.

وحذر الحرس الثوري الإيراني في يوليو، من أن أي ⁠قاعدة تستخدم في هذه الضربات ستكون هدفا مشروعا.

وقال شاهد من «رويترز» إن الشرطة المسلحة منعت الوصول إلى البوابة الرئيسية للقاعدة، وتم وضع معدات أمام نقاط الدخول، وتم أيضا إجلاء سكان قرية مجاورة إلى مركز ترفيهي.

وتمركزت نحو 30 مركبة طوارئ، من بينها سيارات شرطة وإسعاف وإطفاء، في قرية فيرفورد قرب القاعدة.

وقالت شرطة جلوسترشير في بيان: «يجري حاليا إخلاء عدد من العقارات في منطقة ويلفورد بعد الإعلان عن واقعة كبرى. يأتي ذلك في أعقاب اعتقال عدة رجال للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات».

وأضافت: «يفحص فريق الجيش المتخصص في ‌التعامل ⁠مع الذخائر والمتفجرات حاليا عددا من المركبات». وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الأمر أصبح الآن تحت السيطرة.