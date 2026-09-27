مناقشة ترتيبات توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر ووزارة الشئون الدينية الإندونيسية

استقبل الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، اليوم، وفدًا إندونيسيًّا ضم القنصل أجوس هداية الله، قنصل إندونيسيا لدى مصر، والدكتور عبد المتعالي، الملحق التعليمي، وفوزان مصطفى؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة ترتيبات توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشئون الدينية الإندونيسية.

وتناول اللقاء آليات دعم وتعزيز مجالات التعاون العلمي والدعوي بين الجانبين، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتربوية، بما يخدم أبناء المسلمين ويعزز رسالة التعليم الأزهري، وترسيخ قيم المنهج الوسطي المعتدل في مواجهة الأفكار المغلوطة.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الأزهر الشريف بإندونيسيا، مشيرًا إلى أن جمهورية إندونيسيا تُعد من كبرى الدول إيفادًا للطلاب الوافدين للدراسة في كليات الأزهر الشريف ومعاهده، حيث يولي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، هؤلاء الطلاب رعايةً خاصة وعنايةً فائقة؛ ليعودوا إلى بلادهم سفراء يحملون راية الفكر المستنير ورسالة السلام والتعايش.