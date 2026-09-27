قال المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة محمد منصور، إن القطاع يعيش أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة حيث يوجد أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في مساحة محدودة، معظمهم داخل خيام وفي ظروف معقدة.. مؤكدا أن التدخل المصري وإدخال قوافل المساعدات إلى القطاع أسهما في تعزيز صمود الفلسطينيين.

وأضاف منصور - في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا لايف" - "أن اللجنة المصرية باتت تمثل السند الحقيقي لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة".. موضحا أن اللجنة تواصل توزيع الطرود الغذائية والصحية، إلى جانب تنفيذ خطة متكاملة للاستعداد لفصل الشتاء وحماية العائلات من الأمطار والسيول.

وأكد أن فرق اللجنة ستظل موجودة إلى جانب السكان في القطاع .. مشيرا إلى عودة أكثر من 36 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة هذا العام، موضحًا أن اللجنة المصرية استقبلت الطلاب في 20 مدرسة، ووفرت لهم الزي المدرسي والحقائب والوجبات الصباحية.

كما تحدث عن عودة أكثر من 250 طفلًا من الأيتام إلى الدراسة في المدينة المصرية لرعاية الأيتام، معتبرًا أن مشهد عودة الأطفال وظهور الابتسامة على وجوههم كان من أبرز المشاهد الإنسانية.

ولفت منصور إلى أن المعدات المصرية تواصل العمل في شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه، لفتح الطرق وإزالة الركام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى مشاركة المعدات المصرية في إزالة الركام من المدارس والجامعات.

وشدد على عمق العلاقات بين مصر وفلسطين، قائلًا "إن الشعبين أخوة وجسد واحد"، مؤكدًا استمرار مصر في تقديم المساعدات وقوافل الإغاثة والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، إلى جانب جهودها السياسية والإنسانية لدعم الفلسطينيين.