وزير السياحة يبحث مع مفوض الشئون الثقافية الياباني توسيع التعاون السياحي والأثري

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، Gakuji Ito مفوض الشئون الثقافية بالحكومة اليابانية، إذ بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المصري الياباني في مجالي السياحة والآثار، ودعم المزيد من التبادل الثقافي بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة TEJ2026.

وخلال اللقاء، أكد شريف فتحي، عمق العلاقات المصرية اليابانية التي تستند إلى تاريخ وحضارات عريقة، كما تشهد تعاونًا متميزًا في عدد من المجالات.

وأعرب عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون في قطاعي السياحة والآثار، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي يمتلكها الجانبان.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الأثري وتبادل الخبرات، ولا سيما في مجالات ترميم الآثار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى وجود 12 بعثة أثرية يابانية تعمل في مصر، فضلًا عن التعاون في عدد من المشروعات الأثرية.

واستعرض الوزير، التعاون الممتد مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، فضلًا عن أهمية استمرار تبادل الزيارات والخبرات بين المتخصصين من الجانبين المصري والياباني.

وفيما يتعلق بالتعاون السياحي، أشار شريف فتحي، إلى اللقاءات التي عقدها خلال زيارته لدولة اليابان مع منظمي الرحلات ومسئولي شركات السياحة اليابانية لبحث سبل زيادة حركة السياحة الوافدة من السوق الياباني إلى مصر.

واختتم الوزير، حديثه بتوجيه الدعوة إلى مفوض الشئون الثقافية بالحكومة اليابانية لزيارة مصر والمتحف المصري الكبير.

ومن جانبه، أعرب Gakuji Ito عن سعادته باللقاء، مؤكدًا أن التاريخ الحضاري العريق لمصر واليابان يمثل ركيزة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تقوم بعثة يابانية بزيارة المتحف المصري الكبير خلال الشهر المقبل، في إطار دعم التعاون المشترك.

وأكد أهمية مواصلة العمل في مجال تنمية الكفاءات وتعزيز التبادل الثقافي، بما يشمل التعريف بالثقافة اليابانية في مصر والثقافة المصرية في اليابان، وبما يعزز التواصل والتبادل بين الشعبين المصري والياباني.

حضر اللقاء السفير راجـي الأتربي سفير مصر لدى اليابان، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، وإيناس طه سكرتير أول بسفارة المصرية باليابان.